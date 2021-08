[아시아경제 박지환 기자] CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 175,000 전일대비 8,000 등락률 -4.37% 거래량 27,548 전일가 183,000 2021.08.06 10:47 장중(20분지연) 관련기사 CJ대한통운 2분기 영업익 906억원…전년비 8%↑CJ대한통운, 수송차량에 '최적화 알고리즘' 적용…운영 효율 극대화CJ대한통운 곤지암메가허브, 스마트물류센터 1등급 획득 close 은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 906억원으로 지난해 동기보다 8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

매출은 2조7472억원으로 작년 동기 대비 3.7% 증가했다. 순이익은 494억원으로 36.3% 늘었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr