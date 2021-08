쿠첸, 새 모델로 배우 유태오 발탁

[아시아경제 이준형 기자] 주방가전기업 쿠첸은 배우 유태오를 새 전속모델로 발탁했다고 6일 밝혔다.

쿠첸은 배우 유태오를 모델로 발탁한 이유로 쿠첸이 추구하는 제품 컨셉과 부드러움과 카리스마가 공존하는 유태오의 이미지가 비슷하다는 점을 꼽았다. 유태오는 현재 방영 중인 한 예능 프로그램에서 수준급 요리 솜씨를 뽐내며 활약하고 있다. 이 같은 유태오의 이미지가 쿠첸 제품과 시너지 효과를 낼 수 있다는 게 쿠첸의 설명이다.

유태오는 쿠첸이 최근 출시한 주력 신제품 '쿠첸 121 밥솥' 광고를 시작으로 쿠첸 마케팅 활동 등을 진행할 계획이다.

쿠첸 관계자는 "배우 유태오는 부드러운 카리스마와 가정적인 이미지, 뛰어난 요리 실력까지 갖춰 쿠첸의 모델에 맞는다고 판단했다"면서 "앞으로 배우 유태오를 통해 마케팅을 적극적으로 진행할 계획"이라고 말했다.

