[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 소프트크림을 활용한 디저트 ‘소프트 티라미수 마스카포네’를 출시했다고 6일 밝혔다.

소프트 티라미수 마스카포네는 마스카포네 치즈를 사용한 티라미수와 고소한 풍미의 소프트크림을 함께 즐기는 디저트 메뉴다. 에스프레소 시럽, 케이크시트, 크림치즈, 코코아파우더를 순서대로 쌓은 티라미수에 소프트크림을 얹은 형태다. 은은하게 퍼지는 커피 향과 치즈의 풍미를 소프트크림과 같이 즐길 수 있다.

미니스톱 관계자는 “디저트 시장이 확대됨에 따라 대표 상품인 소프트크림을 활용한 디저트메뉴를 계속 선보이고 있다”며 “소프트 티라미수 마스카포네는 시원하게 즐길 수 있어 무더위가 계속되는 요즘 시기에 잘 어울리는 디저트 상품”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr