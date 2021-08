NS홈쇼핑, 강원도와 '농특산물 판로확대' 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 강원도와 '농특산물 판로확대'를 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

NS홈쇼핑과 강원도는 이번 협약을 통해 ▲강원 우수 농특산물 발굴 협력 ▲TV 홈쇼핑·T커머스를 통한 판로 개척과 마케팅 활성화 ▲NS몰 입점 지원 및 강원 농특산물 브랜드관(가칭) 설치 운영 ▲여행상품·농촌체험관광 등 강원 지역경제 활성화 협력 등을 추진해 나갈 예정이다.

앞서 NS홈쇼핑은 강원도 농업기술원이 선보인 강원나물밥과 프리미엄 쌀 철원 누리휘 고향찰 등 강원도의 우수한 상품을 소개해 고객들의 좋은 반응을 얻은 바 있다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 “업계 최고의 상품화 경험과 품질관리 역량을 백분 활용해 강원 농가의 판로개척과 마케팅 활성화를 지원할 것”라며 “이번 업무협약이 지자체와 유통사의 상생협력 우수사례가 되기를 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr