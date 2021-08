AK플라자, 하반기 신입사원 채용…“스펙에 따른 가산점 배제”

[아시아경제 임춘한 기자] AK플라자는 백화점과 온라인쇼핑몰에서 근무할 하반기 신입사원 채용에 나선다고 6일 밝혔다.

이번 채용 슬로건을 ‘LOVE YOU, RESPECT YOU 스펙이 아닌 당신의 경험을 리스펙합니다’로 정했다. 학력, 전공, 자격증 등에 따른 가산점은 배제하고 다양한 활동이나 경험을 지닌 지원자 중에서 회사의 인재상에 적합한 사람을 선발할 예정이다.

서류 접수 마감은 오는 15일 자정까지며, 지원은 AK플라자 온라인 채용 홈페이지에서 할 수 있다. 채용 분야는 백화점 ▲영업관리 ▲마케팅(CRM·영업기획·판촉이벤트 등) ▲경영지원(총무·시설관리)과 온라인 MD다.

채용 절차는 서류전형을 시작으로 1차 비대면 AI 역량검사(화상면접·역량게임분석 등)와 2차 종합면접(개인 PT·인성 면접)으로 진행되며 합격자는 인턴 실습 기회를 얻게 된다. 8주간의 인턴 실습 기간 동안 다양한 교육과 실무를 경험하고 정규직 전환면접을 통해 신입사원 입사가 최종적으로 결정된다.

AK플라자 관계자는 “채용 과정은 코로나19 감염 예방을 위해 비대면으로 이뤄질 예정”이라며 “다양한 경험을 활용해 회사와 동반성장 할 수 있는 인재를 선발하겠다”고 말했다.

