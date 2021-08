홍 부총리, 코로나 '음성'…기재부 "역학조사 후 정상 출근 예정"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 5일 코로나19 유전자증폭(PCR) 검사에서 음성 판정을 받았다.

기재부 관계자는 이날 오후 기재부 출입기자단에 문자 공지를 통해 이같이 전하면서 "다만 공식 역학조사결과가 나올 때까지 재택근무할 예정"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 앞서 이날 오전 기재부 장관실 소속 한 비서관이 코로나19 확진 판정을 받은 사실이 전해지면서 오후 일정을 모두 취소하고 자택에서 대기 중이었다. 이 때문에 문재인 대통령이 주재한 'K-글로벌 백신 허브화 비전 및 전략 보고대회'에도 불참했다.

앞서 홍 부총리는 비서관의 확진 소식이 전해지기 전 오전 7시30분 정부서울청사에서 관계부처 관계자들이 참석한 가운데 비상경제 중앙대책본부회의를 주재했고 이어 오전 10시 김부겸 국무총리 주재 국정현안점검조정회의에도 참석했던 만큼, 자칫 정부 고위직을 중심으로 코로나19 방역에 비상이 걸릴 수도 있는 상황이었다.

홍 부총리는 이미 코로나19 백신 접종을 완료했다. 기재부 측은 "역학조사결과 수동감시자로 분류된다면, 지침 상 '접촉 최소화' 전제 하에 출퇴근 근무가 가능하다"며 "공식통보를 받은 후에 정상 출근할 예정"이라고 전했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr