백신예약 시간당 200만명 가능…대리예약·동시접속 제한

[아시아경제 이선애 기자] 코로나19 백신 접종 사전예약시스템에서 시간당 200만명까지 예약이 가능해진다. 본인이 아닌 대리예약이나 동시접속은 허용되지 않는다.

코로나19 예방접종대응추진단(이하 추진단)은 5일 과학기술정보통신부·행정안전부와 부처 합동 브리핑에서 '먹통 사태' 등 오류 해결을 위해 민·관 협력으로 이같이 사전예약시스템을 개선했다고 밝혔다.

추진단은 서버 확충과 재배치, 데이터베이스(DB) 효율화 등을 통해 원활한 접속이 가능해져 시간당 30만건에서 200만건까지 예약처리 성능이 향상될 것으로 예상한다.

추진단에 따르면 오는 9일 '10부제 예약' 형태로 시작되는 18~49세 일반 청장년층 사전예약 시 최대 인원이 동시에 접속해도 30~50분이면 예약이 끝난다.

주민등록번호 생년월일 끝자리를 기준으로 예약일자를 열흘에 걸쳐 나누는 '10부제 예약'이 도입되면 예약 대상자는 이날 0시 기준 1천621만명 가운데 하루 최대 190만명(11.7%) 수준으로 유지돼 분산 효과가 생긴다.

10부제 예약 기반에서 '본인인증수단 다양화', '대리예약·동시접속 제한' 등도 도입돼 종전보다 원활한 접속이 가능하다.

본인인증은 휴대전화, 아이핀, 공동·금융인증서 등이 아닌 간편인증서를 통해 빠르게 할 수 있다. 카카오, 네이버, 패스(PASS) 애플리케이션 등에서 인증서를 미리 발급받으면 예약이 쉬워진다. 종전과 달리 본인인증을 먼저 하고 예약 대기를 거쳐야 한다.

김은주 한국지능정보사회진흥원 단장은 "간편인증을 이용할 때 적어도 하루 전에 인증서를 사전에 발급받아야 예약 당일 별도의 지체 없이 인증을 진행할 수 있다"고 안내했다.

특히 본인인증 수단별 실시간 상태 정보를 녹색(원활), 황색(지연), 적색(혼잡), 회색(선택 불가) 등 신호등 방식으로 한눈에 볼 수 있어 예약자가 사전에 확인 후 혼잡이 없는 방식을 선택할 수 있다.

예약은 당일 오후 8시부터 다음 날 오후 6시까지 가능하다. 김 단장은 "예약이 집중될 것으로 예상되는 오후 8시를 피해 오후 9시 이후부터 이용하면 빠르게 예약할 수 있다"고 설명했다.

접속 대기를 할 땐 앞에 여러 명이 대기할 경우 재접속하지 않고 좀 더 기다리는 게 낫다. 재접속할 경우 예약시간이 더 길어질 수 있다.

또 과도한 대기를 막기 위해 대리예약은 허용되지 않으며, 한 사람이 여러 단말기로 동시에 사전예약을 시도할 경우 최초 본인인증이 완료된 단말기 이외에는 10분간 본인인증이 차단된다.

이 부분은 지난 3~4일 지자체 자율접종 사전예약에도 적용됐다. 3일을 기준으로 평균 5분 이후 대기 없이 원활한 접속이 가능했고, 1시간 동안 약 28만명(34%)이 예약한 것으로 나타났다.

추진단은 '10부제 예약'을 시작하는 9일 전까지 본인인증 수단을 확대하고, 예약 시스템 접속 시 가장 큰 과부하 요소로 여겨졌던 본인인증 기능을 민간 클라우드로 이관할 계획이다.

이런 후속 조치가 완료되면 시간당 최대 처리 수준은 약 200만명까지 높아지고 예약대기 시간도 더 줄어들 것으로 전망된다. 현재 시간당 처리 수준은 100만건까지 가능하다.

60대 이상 어르신의 경우 자녀 등이 예약 시스템에서 대리예약을 할 수 없다. 9일 오후 6시까지는 기존대로 대리예약이 가능하지만, 오후 8시부터는 금지된다.

추진단 관계자는 "특정 계층에 대해 예약 순서를 별도로 정하지 않고 모든 국민들이 동일하게 (예약 시스템) 화면을 쓰도록 하고 있다"며 "본인 예약이 부득이하게 어려운 경우 질병관리청 콜센터, 지자체 콜센터 등을 통해 전화 예약은 가능하다"고 말했다.

