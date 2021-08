일본 지나는 10호 태풍 '미리내'·11호 태풍 '니다'…우리나라 수증기 영향

[아시아경제 이선애 기자] 제10호 태풍 '미리내'가 5일 오후 3시 일본 오키나와 북동쪽 약 40㎞ 육상에서 발생했다.

태풍의 중심기압은 992hPa, 최대풍속은 초속 18m다.

미리내는 현재 북동쪽으로 이동하고 있으며 6일 일본 오키나와 북동쪽 해상을 거쳐 7일 가고시마 동남쪽 해상, 8일 도쿄 남동쪽 해상을 지난 뒤 10일께 도쿄 동북동쪽 해상에서 온대저기압으로 약화할 것으로 예상된다.

이 태풍은 우리나라에 직접적으로 영향을 미치지는 않을 것으로 보이나 앞서 발생한 제9호 태풍 '루핏'과 함께 이동하면서 뜨겁고 습한 많은 양의 수증기를 우리나라 쪽으로 보낼 가능성이 있다.

루핏은 현재 중국 산터우 동북동쪽 해상에 있으며 6일 산터우 북동쪽 육상에 상륙한 뒤 8일 다시 바다로 빠져나와 일본 가고시마 방향으로 이동할 것으로 예상된다.'

이날 제11호 태풍 '니다'도 일본 도쿄 동남동쪽 약 830㎞ 부근 해상에서 발생했다.

니다의 중심기압은 1천hPa, 최대풍속은 초속 18m다. 이 태풍은 북쪽으로 올라가면서 센다이와 삿포로 부근 해상을 지날 것으로 예상된다.

태풍 루핏은 필리핀어로 잔인함, 미리내는 우리말로 은하수, 니다는 태국어로 숙녀를 뜻한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr