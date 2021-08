"전국 읍·면·동 3분의1, 인구감소 속도 심각"

지방 시군구 평균 고령화율 18.7%…고령화 진입

읍면동은 이미 초고령화 사회

[아시아경제 황윤주 기자] "급격한 인구고령화로 전국 읍·면·동의 30%가 ‘인구 제로’ 위험에 처했습니다"

유선종 건국대 부동산학과 교수는 6일 대한상공회의소가 개최한 온라인 강연 '대한상의 인사이트'에서 '지역의 인구감소, 얼마나 심각한가'라는 주제로 이같이 말했다.

유선종 교수는 "인구노후도, 가구노후도, 주택노후도 등 3가지 지표로 지역 인구 제로 가능성과 위험도를 분석한 결과, 전국 읍면동 3492개 중 1047개가 인구 제로 위험에 처했다"며 "전체 읍면동 중 1904개는 도시재생이나 농촌정비가 시급한 상황이다"고 강조했다.

유 교수는 인구노후도가 2.0 이상인 지역을 '인구 제로 가능지역'으로, 인구노후도가 2.0 이상이면서, 가구노후도가 1.0 이상인 곳을 '인구 제로 위험지역'으로 분류했다. 주택노후도가 1.0 이상인 지역을 '도시재생 및 농촌정비 시급지역'으로 정의했다.

유선종 교수는 "인구관련 통계의 오류에 속지 않아야한다"면서 "우리나라 전체로 본 고령화율(총 인구 중 65세 이상 인구 비중)은 아직 높지 않고, 도시에 젊은이들이 많아 체감이 안되겠지만 지방의 통계를 분석해보면 상당히 심각한 수준"이라고 경고했다.

유 교수는 "2015년 기준 우리나라의 고령화율은 13.2%로 고령사회(14%)가 아니다"면서 "하지만 지역별로 분석하면 시군구의 평균 고령화율은 18.7%로 고령사회에 진입했고, 읍면동 기준으로는 20.9%로 이미 초고령사회(20%)에 해당된다"고 말했다.

특히 그는 "장래인구 추계로 전망할 경우 2045년 우리나라의 고령화율은 35.6%가 될 것"이라며 "2015년 기준으로 시군구 중 4개와 읍면동 중 632개는 이미 고령화율이 35%를 넘어 청년이탈 및 고령화로 인한 도시의 경제적 기능이 상실될 정도로 심각하다"고 분석했다.

유 교수는 "수도권과 지역과의 상생 필요성에 대해서는 모두가 공감하지만 예산 문제로 선택과 집중을 할 수 밖에 없는 상황"이라며 "지역 도시들의 고령화 현황, 자생력 등을 면밀히 분석하여 그에 따른 체계적인 지원을 할 필요가 있다"고 조언했다.

한편, 대한상의는 오는 9월 두 번째 강연으로 '지역별 경제 및 산업 구조의 문제점'이라는 주제로 진행될 예정이다. 본 강연은 유튜브(대한상공회의소 인사이트)와 대한상공회의소 홈페이지 '온라인 세미나'를 통해 8월 6일부터 시청할 수 있다

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr