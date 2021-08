다음주 공개 예정 '갤럭시 버즈2'… 벌써 언박싱까지?

[아시아경제 구은모 기자] 하반기 갤럭시 언팩 행사가 일주일 앞으로 다가온 가운데 삼성전자의 신규 무선이어폰 ‘갤럭시 버즈2’의 언박싱 사진이 유출됐다.

4일(현지시간) IT전문매체 샘모바일 등은 IT팁스터(Ahmed Qwaider)의 트위터를 인용해 미공개 신상인 버즈2의 실물사진을 공개했다.

공개된 사진에 따르면 버즈2는 이어버드와 휴대용 충전 케이스, USB 충전 케이블 등으로 구성됐다. 그동안 렌더링을 통해 공개된 디자인과 일치하는 모습이다. 사진 속에 등장한 제품은 올리브 그린 색상으로 휴대용 충전 케이스 외부는 흰색, 내부는 이어버드와 같은 올리브 그린 투톤 디자인이 적용됐다.

버즈2는 고급형인 ‘갤럭시버즈 프로’와 ‘갤럭시버즈 라이브’에 이어 액티브노이즈캔슬링(ANC) 기능이 탑재된 삼성전자의 세 번째 무선 이어버드가 될 전망이다. 특히 한쪽 귀에만 이어폰을 꽂아도 ANC 기능이 활성화하는 새 기능도 추가된 것으로 전해졌다.

버즈2는 한 번 충전으로 ANC 기능을 활성화한 상태에서는 5시간, 비활성화 상태에서는 8시간 동안 사용 가능하다. 휴대용 케이스는 ANC 기능이 켜진 상태에서는 13시간, 꺼진 상태에서는 20시간 동안 사용할 수 있는 전력을 보유할 것으로 예상된다.

배터리 용량은 이어버드가 각각 60밀리암페어시(mAh), 휴대용 충전 케이스는 472mAh이며, 방수기능은 IPX7 등급이 적용될 것으로 보인다. 아울러 블랙, 올리브그린, 퍼플, 화이트 등 4가지 색상으로 출시될 예정이며, 블루투스 5.2 버전을 지원해 블루투스 5.0 버전을 지원하는 버즈 프로와 '갤럭시 버즈+'보다 개선될 것으로 보인다.

삼성전자는 오는 11일 온라인으로 진행되는 갤럭시 언팩 행사에서 버즈2를 비롯해 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z폴드3’와 ‘갤럭시 Z플립3’, 스마트워치 ‘갤럭시 워치4’ 시리즈 등을 공개한다.

