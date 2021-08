조달청, 중소기업 해외조달시장 진출 지원강화

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 국제사회의 자국 보호주의 정책 강화에 대응해 국내 우수 중소기업의 해외조달시장 진출 지원을 강화한다고 5일 밝혔다.

우선 조달청은 K-방역, 수출 전략기업을 대상으로 해외조달시장 정보를 제공하는 등 맞춤형 컨설팅으로 기업 역량을 강화하고 해외 유력 공급업체 발굴부터 공급계약에 이르기까지 단계별 지원에 나설 계획이다.

또 ‘나라장터 엑스포(9월 29일~10월 1일)’과 ‘공공조달수출상담회(11월 15일~26일)’ 등 국내외 조달 관련 업체가 참여하는 각종 행사를 열어 중소기업의 해외진출 기회를 확대한다.

혁신기업의 해외시장 진출에도 무게 추를 더한다. 조달청 내 혁신조달기업 해외진출 지원 태스크포스(TF)를 매개로 코트라, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 관계부처와 협력해 혁신기업의 해외시장 진출을 돕겠다는 것이다.

김정우 조달청장은 “최근 세계 각국이 보호무역주의를 강화하면서 통상환경이 변화하고 이로 인해 우리 기업이 수출에 어려움을 겪는 사례가 늘고 있다”며 “조달청은 중소기업이 새로운 수출활로를 개척할 수 있도록 해외조달시장 진출 지원정책을 강화할 것”이라고 말했다.

