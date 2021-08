[아시아경제 공병선 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 3,500 등락률 +2.83% 거래량 390,367 전일가 123,500 2021.08.05 13:38 장중(20분지연) 관련기사 헬스케어株 '노다지'에서 'NO답'으로?성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃[클릭 e종목] "성장 산업 선제 투자 SK…주주정책 기대감↑" close 은 오는 10일 오전 10시30분 컨퍼런스 콜 방식으로 기업설명회를 개최한다고 5일 공시했다.

설명회에선 올해 2분기 경영실적을 발표할 예정이다.

