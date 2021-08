LG전자, '그램 블랙 라벨' 1000대 한정판 출시… 319만원

오는 6일부터 22일까지 1000대 한정 예약판매

유럽 명품 브랜드 몽블랑 노트북 가방 제공

무상보증 기존 1년서 2년으로 연장, 배터리 1회 무상교체

[아시아경제 구은모 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 1,000 등락률 -0.63% 거래량 198,160 전일가 160,000 2021.08.05 10:19 장중(20분지연) 관련기사 반도체 대란, 日 에어컨 시장도 덮쳤다…국내 영향은 '제한적'LG전자 디오스 식기세척기 인기…스팀 판매 비중이 '95%'車도둑 막고, 갇힌 아이 구하고…LG 전장의 미래 close 가 초경량 노트북 브랜드 ‘LG 그램(gram)’의 한정판 제품인 ‘LG 그램 블랙라벨’을 출시한다고 5일 밝혔다. 오는 6일부터 22일까지 1000대 한정이며, 가격은 319만원이다.

LG전자는 그램 블랙라벨에 지금까지 출시된 그램 라인업 중 최고 사양을 적용했다. 여기에 외관과 전면의 그램 로고는 물론 액세서리인 파우치와 마우스까지 전부 블랙 색상으로 디자인해 고급스러움을 높인 것이 특징이다. 아울러 유럽 명품 브랜드인 몽블랑 노트북 가방을 기본 제공한다.

LG전자는 그램 블랙라벨의 애프터서비스(A/S)도 차별화했다. 2024년 8월31일까지 배터리 1회 무상교체 서비스를 제공하고, 무상보증 기간도 기존 1년에서 2년으로 늘어난다. 또한 예약판매 기간 중 제품을 구매하는 고객이 원할 경우 터치패드에 각인 서비스도 제공한다.

신제품은 32GB 메모리(RAM)에 1TB SSD를 지원하고, 기존 제품 대비 데이터 처리 속도가 약 10% 빠른 인텔 11세대 프로세서 타이거레이크R(Tiger Lake R)를 적용했다. 인텔의 내장 그래픽 프로세서 아이리스 엑스이(Iris Xe)도 장착해 고화질 영상 작업과 게임 구동 시 빠른 속도를 제공한다.

또 인텔이 제시하는 차세대 노트북의 새로운 규격인 ‘인텔 EVO 플랫폼’ 인증을 획득해 강력한 성능, 오래 지속되는 배터리, 빠른 충전기능 등을 입증했다. 신제품은 16:10 화면비의 WQXGA(2560x1600) 고해상도 IPS 디스플레이를 탑재한 데다 디지털 영화협회(DCI)의 표준 색 영역 DCI-P3를 99% 충족해 색 표현도 풍부하고 자연스럽다.

김선형 LG전자 한국HE마케팅담당은 “그램 블랙라벨은 제품 성능뿐 아니라 디자인, 액세서리 등의 요소에서도 프리미엄 가치를 더한 제품”이라며 “LG 그램의 혁신을 이어가 프리미엄 노트북 시장 리더십을 공고히 할 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr