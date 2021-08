[아시아경제 배경환 기자] 올림픽이 열리고 있는 일본 도쿄도 확진자 수가 다시 최다치를 기록했다.

4일 일본 공영방송 등에 따르면 도쿄도는 도내 코로나19 신규 확진자가 4166명이라고 밝혔다. 하루 확진자 수로는 지난달 31일 기록한 4058명을 넘어서는 수준이다. 전날 대비로는 457명, 일주일 전 같은 요일 대비로는 989명 늘어난 것으로 알려졌다.

한편 도쿄도 하루미에 있는 도쿄올림픽 선수촌에서도 처음 코로나19 집단 감염이 발생한 것으로 전해졌다.

