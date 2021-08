서울농협, '농협60주년 함께걷는꽃길예금' 가입행사 개최

[아시아경제 이관주 기자] 농협 서울지역본부(본부장 이대엽)는 4일 서서울농협(조합장 조원민)에서 '농협60주년 함께걷는꽃길예금' 가입 행사를 개최했다.

'농협60주년 함께걷는꽃길예금'은 농·축협 조합원이면 가입할 수 있는 연 2%대(기본금리+특별우대금리)의 고금리 상품으로 60일간 한정 판매한다.

1인 1계좌, 최대 1000만원까지 전국 농·축협 창구와 NH콕뱅크, 인터넷·스마트뱅킹에서 가입할 수 있고다. 비대면 채널로 가입 시 추가 금리 혜택이 있고, 한도(6000억원) 소진 시 판매가 조기 종료된다.

이대엽 농협 서울지역본부장은 "'농협60주년 함께걷는꽃길예금'은 함께 걸어온 60년을 축하하고, 앞으로 함께 열어갈 100년 농협으로 새롭게 도약하는 발걸음에 작은 보탬이 될 것"이라며 "앞으로도 농협은 농업·농촌과 농업인을 지원하는 사회공헌형 상품 개발에 힘쓰겠다"고 말했다.

