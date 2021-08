TIPA, '소부장 전략협력 기술개발사업' 참여 中企 모집

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 '2021년 소재부품장비 전략협력 기술개발사업' 중 1단계 과정인 '연구개발(R&D) 공동기획 과제'를 수행할 중소기업을 모집한다고 5일 밝혔다. 신청기간은 이달 23일까지다.

소재부품장비 전략협력 기술개발사업은 TIPA가 소·부·장 분야 중소기업이 대학·연구기관과 협력할 수 있는 환경을 조성하기 위해 올해 신설한 사업이다. TIPA는 이 사업을 통해 중소기업이 기술개발 과정에서 대학·연구기관이 보유한 기술, 인프라, 인력 등을 자유롭게 활용할 수 있도록 지원한다.

TIPA는 1단계 과정인 R&D 공동기획 과제를 수행할 중소기업을 30곳 내외로 선정할 계획이다. 선정된 기업은 2개월 동안 운영기관과 공동으로 2단계 과정인 전략협력 R&D에 지원하기 위한 기술개발을 기획하게 된다. 한국과학기술원(KAIST), 한국전자기술연구원(KETI) 등 2개 기관이 운영기관으로 참여한다.

TIPA는 R&D 공동기획 완료 후 기술성 등을 종합적으로 평가해 2단계 과정을 수행할 중소기업 20개사를 최종 선정한다. 최종 선발된 기업은 최대 3년 동안 12억원의 자금을 지원 받을 수 있다.

이재홍 TIPA 원장은 "산·학·연 협력체계를 견고하게 다져 중소기업의 기술경쟁력을 제고하면 소부장 산업의 기술자립을 신속히 실현하기 위한 원동력이 될 것"이라고 말했다.

