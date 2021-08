대구지검, DGB대구은행 압수수색 … 캄보디아 현지법인 부동산 사기 사건 휘말려

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 캄보디아 현지법인의 부동산 사기 의혹과 관련, 4일 검찰이 DGB대구은행에 대해 압수수색에 나섰다.

대구지검은 이날 오전 9시께 대구은행 본점과 제2본점 글로벌 사업 관련 부서에 검찰 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 있다.

압수수색은 캄보디아 부동산 계약 사고와 관련해 대구은행 측이 지난 3월 캄보디아 현지 직원들을 배임 혐의로 고발한 사건과 관련해 이뤄진 것으로 알려졌다.

앞서 DGB대구은행은 지난해 캄보디아에서 부동산 매입을 추진하는 과정에서 현지 법인 DGB스페셜라이즈드뱅크(SB)에 중도금 명목으로 135억원을 지급했다가 돌려받지 못한 것으로 알려졌다.

이와 관련, 한 매체는 이번 사건과 관련, 김태오 DGB금융그룹 회장이 검찰에 소환돼 조사를 받을 예정이라고 보도했고, 대구은행은 '허위 사실 유포'라며 법적 대응을 예고하기도 했다.

