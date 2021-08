"1인 창작자, 클린 콘텐츠로 공모전 도전하세요"

과기정통부, 전파진흥협회와 1인 창작자 캠페인 진행

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부와 한국전파진흥협회는 건강한 1인 미디어 산업생태계 확산을 위한 1인 창작자 캠페인을 오는 5일부터 11월 말까지 약 4개월 간 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 캠페인은 1인 미디어 콘텐츠를 제작·공유하는 창작자 영상 공모전과 인플루언서의 서포터즈 활동으로 진행된다.

공모전은 내달 18일까지 1인 미디어 채널을 보유한 창작자 누구나 클린 콘텐츠를 주제로 영상을 제작, 본인의 채널에 공개해 캠페인에 참여할 수 있다. 클린 콘텐츠는 가짜뉴스, 허위·과대 광고 등이 없는 건강한 1인 미디어 생태계에 기여하는 콘텐츠다.

평가는 영상의 공익성, 완성도 등과 해당 영상 조회, 공유, 댓글을 토대로 한 캠페인 확산 활동 결과를 바탕으로 진행되며 우수 참가자 중 대상(1팀)에게는 과기정통부 장관상과 상금 500만원이 수여되고, 총 10팀에 상금 1800만원이 수여될 예정이다.

1인 미디어 클린 콘텐츠 서포터즈는 건강한 1인 미디어 콘텐츠 제작과 공유를 통해 콘텐츠 문화를 이끌어 가는 헤이지니, 마이린TV, 산적TV밥굽남, Han Yoo Ra 등 다양한 장르의 스타급 1인 미디어 창작자 총 10팀이 참여한다.

서포터즈는 캠페인의 취지와 참여방법을 안내하는 홍보영상과 ‘클린 콘텐츠’에 얽힌 다양한 이야기와 클린 콘텐츠 확산을 위한 아이디어 등의 내용을 담은 캠페인 참여 영상을 차례로 공개할 예정이다. 릴레이 영상 공개를 통해 클린 콘텐츠 공모전과 캠페인을 알린다.

오용수 과기정통부 방송진흥정책관은 “최근 1인 미디어의 급성장으로 창작자의 사회적 영향력이 높아진 만큼 창작자의 보다 책임감 있는 콘텐츠 제작과 유통이 중요한 시기”라며 “1인 미디어 창작자와 향유자 모두의 관심과 참여를 바탕으로 진행될 이번 캠페인을 통해 건전한 디지털미디어 생태계를 함께 만들어나가기를 기대한다”라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr