IBK기업銀, KT와 디지털 신사업 공동추진 업무협약

금융·ICT 융합으로 시너지 도모

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 KT와 서울 을지로 기업은행 본점에서 ‘혁신기업 지원 및 디지털 신사업 공동추진을 위한 업무협약’을 체결했다고 4일 밝혔다.

양측은 이번 협약을 통해 ▲미래성장 산업 및 혁신기업 공동 발굴·투자·육성 ▲인공지능·빅데이터·클라우드 등 디지털 기술 기반 신(新) 사업 발굴·개발 협력 ▲중소기업·소상공인 공동 지원을 위해 유기적인 협력체제를 구축하기로 했다.

양사는 400억원 규모의 공동펀드를 조성해 신산업분야에 진출하는 유망 중소·벤처기업에 대한 모험자본 투자도 확대할 계획이다. 우수 콘텐츠 프로젝트·제작사를 공동 발굴·투자 하는 등 문화콘텐츠 부문에서도 상호 협력을 강화하기로 했다.

디지털 신사업 분야에서는 디지털 기술을 활용해 인공지능(AI)뱅커 개발, IBK메타버스 구축 등에 나서기로 했다. 아울러 중소기업 관련 데이터의 수집·결합·활용방안 및 사업화 방안에 대해서도 공동 연구하기로 했다.

윤종원 기업은행장은 “유망 혁신기업에 대한 모험자본 공급, 중소기업·소상공인의 스마트화 지원 등으로 국가 경제의 포용적 성장에 기여하는 가운데 디지털 신기술을 활용한 신사업 발굴로 양사가 미래 경쟁력을 확보하는 의미있는 협력모델이 될 것”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr