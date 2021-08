◆과장급 전보 ▲방송지원정책과장 진성철 ▲인터넷이용자정책과장 고낙준 ▲통신시장조사과장 장봉진 ▲편성평가정책과장 곽진희 ▲방송시장조사과장 천지현 ▲운영지원과장 차중호 ▲방송통신사무소장 오광혁

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.