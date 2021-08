순천대 인문학술원 ‘남도학 첫걸음’강의 개설

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진) 인문학술원이 도민을 위한 남도 인문학 평생교육 활성화를 위해‘2021년 남도학 첫걸음’ 강의를 개설한다고 3일 밝혔다.

순천대 인문학술원은 올해 도민행복대학 ‘남도학 첫걸음’ 프로그램 공모 사업(특화과정)에 선정돼 전남도민 40명을 대상으로 무료로 ‘남도학 첫걸음’ 강의를 제공한다.

수강생 모집 기간은 오는 20일까지이며 강의는 오는 31일부터 11월 9일까지 매주 화요일 오후 7시께부터 9시께까지 인문예술대학 강의실에서 대면으로 이루어진다.

교육과정은 전남 동부지역의 역사?문화?문학?종교?생태에 대해 심층적 접근을 목표로 ▲남도학 이론 강의 10회 ▲남도 국보와 세계유산 탐방 1회 등 총 11회로 진행될 예정이다.

순천대 인문학술원 관계자는 “남도학에 대한 시민들의 인식 저변을 확대하고, 인문 정신을 배양하여 지역의 정체성 확립 및 문화적 자긍심을 고취할 수 있도록 알찬 강의를 제공할 예정이니 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr