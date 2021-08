콘텐츠 큐레이션 '카카오 뷰' 출시…편집자도 돈 번다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡에서 뉴스나 콘텐츠 등을 취향에 맞춰 볼 수 있는 공간이 생긴다. 직접 에디터가 되서 수익을 창출 할 수도 있다.

카카오는 콘텐츠 큐레이션 서비스 '카카오 뷰(View)'를 선보인다고 3일 밝혔다.

카카오 뷰는 다양한 관점이 담긴 콘텐츠를 카카오톡에서 '본다'는 의미다. 카카오톡 세번째 탭에 생긴다.

카카오 뷰에서 콘텐츠를 발행하는 창작자들은 '뷰 에디터'라고 불리며 뉴스·영상·텍스트·음악 등 다양한 콘텐츠 링크를 모아 '보드' 형태로 발행할 수 있다. 하나의 보드에는 최대 10개의 콘텐츠 링크를 담을 수 있다.

카카오 뷰는 '뷰'와 '마이뷰(My뷰)'로 구성됐다. '뷰'는 나의 취향과 관점에 맞는 보드를 발견하는 공간이다. 경제·취미·테크·건강·교육 등 총 22개의 주제 카테고리 가운데 관심 있는 주제를 선택하고 각 언론사와 다양한 뷰 에디터를 찾아 취향에 맞는 보드를 구독할 수 있다.

'마이뷰' 는 내가 구독하는 뷰 에디터의 보드를 모아볼 수 있는 공간이다. 마음에 드는 뷰 에디터나 보드를 발견할 경우, 보드의 우측 상단 버튼을 눌러 카카오톡 채널을 추가하면 해당 뷰 에디터가 발행하는 보드를 모아 볼 수 있다.

카카오톡 이용자라면 누구나 뷰 에디터로 참여 가능하다. 뷰 에디터는 자신의 보드를 받아보는 이용자 수나 보드 노출 수 등에 따라 '마이뷰' 공간의 광고 수익 일부를 배분 받는다. 카카오는 향후 이용자의 후원이나 유료 콘텐츠 발행 등 다양한 수익 모델도 추가할 계획이다.

황유지 카카오 서비스플랫폼실장은 "카카오 뷰는 누구나 에디터로서 자신만의 관점을 담은 차별화된 콘텐츠를 발행하고, 취향에 맞는 콘텐츠를 능동적으로 발견하고 소비할 수 있는 서비스"라며 "콘텐츠 창작자만이 아닌 편집자의 가치가 재조명되는 '새로운 콘텐츠 생태계'로 자리매김 하는 것이 목표"라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr