최재형, 경기도100%재난지원금에 "권력남용 매표 포퓰리즘"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 주자 최재형 전 감사원장이 이재명 경기도지사가 경기도민 전원에게 재난지원금을 지급할 수 있다고 말한 것을 두고 "도정 권력을 남용한 정치적 매표행위를 그만둬야 한다. 경기도만의 100% 재난지원금을 철회해야 한다"라며 비판했다.

최 전 원장은 3일 오전 자신의 페이스북에 '경기도 100% 재난지원금, 도정 권력 사유화 아닌가요?'라는 제목의 글을 올려 "이재명 지사가 경기도 도민 전원에게 재난지원금을 지급하겠다고 방침을 정해 논란이 되고 있다"라며 "저는 꼭 필요한 곳에 지원을 집중해야한다고 생각한다. '전 국민 현금 살포'에 반대한다"라고 말했다.

그는 "얼마 전 국회를 통과한 '상위 12%를 제외한 88%에게만 지급하는 재난지원금'도 흔쾌히 동의하기는 어렵다"라면서도 "공당의 일원이 된 이상 국회와 정부가 합의한 사항에 대해서는 가급적 존중해야한다고 생각한다"라고 밝혔다.

이어 최 전 원장은 이 지사가 경기도 ‘100% 재난지원금’ 방침을 제시한 것을 두고 "국회와 정부 간의 합의를 무시하는 것이라는 측면에서도, 지역 간 형평성이라는 측면에서도 이해하기 어렵다"라고 말했다.

그러면서 "이재명 지사는 특정 자치단체의 장을 넘어 장차 전 국민의 대표자가 되어 국정을 책임지겠다고 나선 분 아니냐"라면서 정부와 여당, 국회의 입장을 "깡그리 무시했다"라고 힐난했다.

아울러 최 전 원장은 "이 지사가 이런 사정과 우려를 몰랐다고 생각하지 않는다"라면서 이 지사의 경기도민 100% 재난지원금 지급 방침이 "매표 포퓰리즘이자, 경기도민이 위임한 권한을 자신의 정치적 목적을 위해 정략적으로 사용하는 것"이라고 비판했다.

