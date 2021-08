北 김여정 부부장 담화, 말 아끼는 靑…"통일부와, 국방부 브리핑이 공식 입장"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대 핵심 관계자는 2일 한미연합훈련을 둘러싼 입장과 관련해 "군 당국에서 밝혔듯이 '여러가지 상황을 종합적으로 고려해 한미 양국이 협의 중'"이라고 밝혔다.

청와대는 북한 김여정 노동당 부부장이 담화를 통해 한미연합훈련을 비판한 것에 대해서는 말을 아꼈다.

청와대는 "공식 입장은 통일부와 국방부 브리핑을 확인해 주시기 바란다"고 말했다.

청와대는 "정상 간 합의로 복원된 남북 통신연락선은 한반도의 안정과 평화를 위하여 유지돼야 한다. 우리 정부는 서두르지 않으면서 남북, 북미 간 대화를 통해 한반도 평화프로세스의 실질적 진전을 위해 최선을 다할 것"이라는 입장을 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr