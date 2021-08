조선대 대학일자리센터 '마케팅조사분석사 자격증 과정' 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 오는 18일부터 20일까지 'Challenge, 마케팅조사분석사 자격증 취득과정'을 운영한다고 2일 밝혔다.

지난달 전략기획실무 자격증 취득과정 운영에 이어 여대생 수요조사를 기반으로 진행되는 여대생 특화프로그램으로 경영 및 사무직군에 대한 마케팅조사분석사 자격증 과정이다.

프로그램은 ▲마케팅 환경분석 및 전략수립 ▲빅데이터 시각화 분석 ▲마케팅 빅데이터 통계뿐석 및 실습 ▲고객만족도(CSI)분석 ▲고객성향, 시장점유율 분석 ▲마케팅 성과지료 분석 실습 ▲프로젝트 결과보고서 작성 ▲필기시험으로 구성됐다.

이를 통해 역량을 검증받은 합격자는 '마케팅조사분석사' 자격증을 취득할 수 있다.

조선대학교 3·4학년 학생이면 누구나 신청 가능하며 마감은 11일이다.

대학일자리센터 관계자는 "이번 과정을 통해 우리 대학 여학생들이 마케팅 및 데이터에 대한 현황 파악 및 문제해결을 위한 각종 데이터 분석 능력을 키우고, 다양한 실습을 통해 실무 능력을 강화시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr