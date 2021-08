[아시아경제 황준호 기자] KG모빌리언스 KG모빌리언스 046440 | 코스닥 증권정보 현재가 10,550 전일대비 50 등락률 +0.48% 거래량 84,646 전일가 10,500 2021.08.02 11:45 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"KG모빌리언스, 거래금액 증가로 실적 성장 기대"KG모빌리언스, 1Q 영업익 123억…전년比 26%↑[특징주]KG모빌리언스, 1분기 영업익 27% 증가에 2% 상승세 close 는 올해 2분기 연결재무제표 기준 잠정 영업이익을 130억7800만원을 달성해 전년 대비 12.74% 늘었다고 2일 공시했다. 같은 기간 매출액은 781억9700만원을 달성해 전년 대비 9.44% 늘었다.

