[골프토픽] '제주삼다수마스터스 챔프' 오지현 "김시우와 열애중~"

'제주삼다수마스터스 챔프' 오지현(25ㆍKB금융그룹)이 "김시우와 열애중"이라는 소식을 전했다. 1일 제주도 서귀포시 우리들골프장(파72ㆍ6506야드)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 제주삼다수마스터스(총상금 9억원) 최종일 4언더파를 보태 3타 차 대승(17언더파 271타)을 일궈낸 직후다. 김시우와의 교제를 묻는 질문에 "결혼을 전제로 만나고 있다"고 당당하게 밝혔다.

김시우가 바로 지난 1월 미국프로골프(PGA)투어 아메리칸익스프레스 우승자다. 2016년 8월 윈덤챔피언십과 2017년 '제5의 메이저' 더플레이어스에 이어 통산 3승째, 월드스타로 떠오르는 상황이다. "두 사람은 주니어시절 국가대표로 활동하며 알게 됐고, 2019년부터 본격적인 연애를 시작했다"는 후문이다. 오지현이 SNS에 김시우와 함께 찍은 사진을 올리는 등 공개 연애가 이어지고 있다.

