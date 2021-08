최재성 “대선 심판이 구단에 속하면 안 돼” vs 노웅래 “심판만 탓하면 실력 안 늘어”

당 싱크탱크 민주연구원 '생활기본소득' 대선공약 논란

송영길 대표 특정 후보 밀어주기 지적에

노웅래 "기본소득 한 후보만의 것 아냐" 일축

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 싱크탱크 민주연구원 대선 공약 기조 중 ‘생활기본소득’이 포함돼 송영길 대표가 특정 후보를 밀어주기하고 있다는 지적이 나오는 가운데 민주연구원장을 맡은 노웅래 의원은 1일 “애꿎은 심판만 탓하다 보면 정작 실력은 늘지 않는 법”이라고 맞섰다.

앞서 최재성 전 청와대 정무수석이 “지도부와 보직자는 심판이다. 심판에 구단에 속하는 경우는 없었다”고 송 대표를 겨냥한 발언을 되받은 것이다.

노 의원은 이날 페이스북에 “민주연구원의 생활기본소득에 대한 연구는 전임 이낙연 대표 시절, 홍익표 연구원장 때 연구한 주제다. 송 대표 취임 이후 별도로 연구한 바 없다”고 밝혔다.

이어 “기본소득 주제는 어느 한 후보만의 것이 아니다. 마찬가지로 연구원은 ‘신복지’에 대한 연구도 했고 정부조직 개편과 모병제 연구도 했다”며 “어느 한 후보의 정책을 지원하는 것이 아니라 모든 가능성을 열어놓고 대선후보 ‘원팀’으로 정책연구를 지원하고 있다”고 강조했다.

노 의원은 “언론에 노출된 연구원의 핵심공약은 아직 확정된 것이 아니다”라며 “민주연구원은 30개 이상의 정책 공약을 심도있게 연구하고 있으며, 향후 각 후보와 정책위와의 협의 과정을 거쳐 보다 구체화시켜 나갈 것”이라고 설명했다.

그러면서 “정정당당하고 공정한 경쟁을 통해 반드시 정권 재창출을 이뤄나가야 할 것”이라며 논란을 일축했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr