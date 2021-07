부산 찾은 이재명 "지방소멸 막기 위한 전향적 투자 필요"

북항 재개발 현장에서 "인재·기업 유치할 인프라 구축돼야"

[아시아경제 김수환 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기지사는 31일 부산 북항 재개발 사업 현장을 방문해 "수도권과 지방 간 양극화를 해결해야 한다"며 "지방소멸을 막기 위한 전향적 투자가 필요하다"고 밝혔다.

이 지사는 이번 부산 방문에 대해 국가 균형 발전에 대한 필요성을 느꼈다고 밝혔다.

그는 "수도권은 인구 과밀 등이 문제, 지방은 소멸 단계에 들어서서 문제 되는 것 같다"며 "(부산 방문을 통해) 지역 균형 발전이 얼마나 중요한지 새삼 깨달았다"고 말했다.

이어 "북항 재개발 현장을 둘러보니 부산에도 젊은 층이 일할 수 있는 핵심산업 기반이 필요하고 인재, 기업을 유치할 수 있는 인프라가 구축돼야 할 것 같다"며 소감을 밝혔다.

이 지사는 최근 김경수 전 경남지사에 수감됨에 따라 동남권 메가시티 구상에 차질이 빚어지지 않을까 우려를 표하기도 했다.

그는 "지방과 수도권 간 양극화가 심화하면서 지방의 메가시티화가 절실한 과제가 됐다"며 "김경수 전 지사가 그동안 동남권 메가시티를 구상해왔는데 차질이 빚어지지 않을까 걱정된다"고 말했다.

이어 "메가시티를 통한 지역 균형 발전 문제는 국가적 과제라는 점에서 중앙 정부가 좀 더 관심을 갖고 주도적으로 해야 한다"고 덧붙였다.

국가 균형 발전을 위해서는 지방의 재정 자립과 과감한 지원이 중요하다고 강조했다.

이 지사는 "지방세 비율을 40% 정도는 올려야 한다"며 "지금은 중앙정부에서 일방적으로 지시하지만, 현장을 잘 아는 지방정부에서 책임지고 행정할 수 있도록 지방 자율성을 높여야 한다"고 말했다.

이어 "인프라 투자 면에서도 당장의 현실적인 손익을 떠나 장기적, 전국적 시각에서 (지방에 투자하는) 전향적인 자세가 필요하다"고 말했다.

이 지사의 부산 방문은 부산시장 보궐선거를 앞둔 지난 3월 김영춘 후보 사무실을 찾은 이후 이번이 처음이다.

이 지사는 대구·울산, 부산·창원을 찾은 데 이어 다음달 2일까지 전주·전북, 대전·충청을 잇달아 방문할 예정이다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr