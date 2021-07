경북도, 10개 시·군서 1~4명씩 '신규 확진' 19명 … 최근 일주일 일평균 26명

31일 0시 기준 경북지역 누적 확진자는 5456명

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도에서는 30일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 19명 더 나왔다.

전날 37명보다 크게 줄어든 숫자이지만, 10개 시·군에서 1~4명씩 골고루 퍼져있다는 점에서 확산 위험요인으로 작용하고 있다.

31일 경북도에 따르면 이날 0시 기준 경북지역 누적 확진자는 전날보다 19명 증가한 5456명(해외유입 196명 포함)으로 집계됐다.

지역별 확진자는 포항시 4명, 경주시·구미시 3명씩, 김천시·안동시 2명씩, 상주시·문경시·경산시·칠곡군·울진군 1명씩이다.

포항시 신규 확진자 4명은 지난 25일 확진된 선행 확진자(포항 742번)의 접촉자이고, 다른 1명은 27일 확진된 경기 수원시의 지인이다. 또다른 1명은 다른 지역 방문 후 선제검사에서 확진됐고, 나머지 1명은 감염경로가 파악되지 않았다.

경주시 신규 확진자 3명 가운데 1명은 전날 확진된 경주 524번의 지인이고, 다른 1명은 울산시 확진자의 지인이다. 다른 1명의 감염경로는 미확인이다.

구미시 신규 확진자 3명 가운데 1명은 전날 확진자(구미 723번)의 접촉자이고, 다른 1명은 30일 확진된 경기 안산시의 지인이다. 나머지 1명의 감염경로는 파악되지 않았다.

김천시 신규 확진자 2명 가운데 1명은 전날 확진된 김천 341번의 접촉자이고, 다른 1명은 유증상으로 선별진료소를 찾은 결과 양성판정을 받았다.

안동시 신규 확진자 2명 가운데 1명은 30일 확진된 안동 304번의 접촉자이고, 다른 1명은 유증상으로 선별진료소에서 검사 후 확진됐다.

상주시에서는 26일 확진자(상주 142번)의 접촉자 1명이 자가 격리 중에, 문경시에서는 29일 확진자(문경 50번)의 접촉자가 확진됐다.

경산시에서는 29일 확진자(대구 북구)의 접촉자, 칠곡군에서는 29일 확진자(구미 723번)의 접촉자, 울진군에서는 24일 확진자(울진 21번)의 접촉자 1명이 각각 확진됐다.

경상북도에서는 최근 1주일간 지역곳곳에서 179명(해외유입 제외)이 확진판정을 받으면서, 주간 일일평균 확진자 숫자가 25.6명을 기록했다. 현재 3571명이 자가 격리 중이다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr