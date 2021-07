[아시아경제 이선애 기자] 송원산업은 2분기 연결기준 영업이익이 217억3700만원으로 34.5% 증가했다고 30일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2320억9100만원으로 17.1% 늘어난 것으로 나타났다. 당기순이익은 149억7300만원으로 176.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다.

