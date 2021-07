[특징주] 세아베스틸, 2분기 실적 호조…4%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 1,000 등락률 +3.27% 거래량 364,715 전일가 30,600 2021.07.30 09:41 장중(20분지연) 관련기사 세아베스틸, 2Q 영업익 939억…전년比 393.6% ↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"세아베스틸, 1Q 영업익 380억…전년比 253%↑ close 은 2분기 실적 호조에 4%대 오름세를 기록하고 있다.

30일 오전 9시 16분 세이베스틸은 전 거래일 대비 4.90% 오른 3만2100원에 거래됐다. 2분기 분기 기준 최대 이익을 기록한 가운데 하반기에도 양호한 실적을 내놓을 것이란 기대감이 반영된 것이다.

2분기 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 1,000 등락률 +3.27% 거래량 364,715 전일가 30,600 2021.07.30 09:41 장중(20분지연) 관련기사 세아베스틸, 2Q 영업익 939억…전년比 393.6% ↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"세아베스틸, 1Q 영업익 380억…전년比 253%↑ close 의 영업이익은 939억원으로 전년동기대비 394% 늘었다. 시장이 예상한 645억원을 웃돌아 기존 분기 최대 수준인 2015년 2분기(803억원)을 크게 웃돌았다.

이종형 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 1,000 등락률 -0.84% 거래량 9,675 전일가 119,500 2021.07.30 09:41 장중(20분지연) 관련기사 키움증권, 홈캉스 휴가자 대상 '미국 주식 세미나' 개최증권株, 2분기 실적 괜찮다는데 주가는 '비실비실'외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고 close 연구원은 “하반기에도 중국산 특수강의 경쟁력이 약화하면서 아시아 지역의 특수강 가격 상승이 기대된다”며 “3분기 영업이익은 722억원, 4분기엔 642억원으로 2분기보다는 둔화되겠지만 양호한 실적을 기록할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr