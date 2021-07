중기부, 산재예방 분야 '대스타 해결사 플랫폼' 과제 4개 공개

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 '대스타 해결사 플랫폼'의 산재예방 분야 4개 과제를 공개했다고 29일 밝혔다. 대스타 해결사 플랫폼은 대기업 등이 과제를 제시하고 스타트업이 해결하는 공모전이다. 신청 기간은 다음달 25일까지다.

이번 산재예방 분야 과제에는 한국산업안전보건공단, 삼성중공업, 호반건설 등 3개 기업이 참여했다. 한국산업안전보건공단은 선박 건조시 물체 이동경로 예측을 통한 지게차 충돌사고 예방 시스템 등 2개 과제를 제시했다. 삼성중공업은 화학물질 질식 등 산업재해 예방을 위한 복합가스 감지기와 모니터링 시스템 개발 과제를 제시했다. 호반건설은 건설현장 내 안전관리 사각지대 해소를 위한 안전성 향상 서비스 개발을 과제로 제시했다.

공모전은 총 3단계 평가로 진행된다. 서면평가인 1단계에서는 중기부가 아이디어, 혁신, 창의성 등을 평가해 다음달 말까지 스타트업 약 20곳을 선정한다. 2단계 대면평가에서는 과제 적합성, 기술 실현가능성 등을 심사해 오는 9월 내로 스타트업 약 15곳을 선발한다.

2단계를 통과한 스타트업은 약 2개월 동안 과제를 고도화해야 한다. 선정된 스타트업은 수요기업과 전문가 멘토링을 거쳐 11월 3단계 피칭평가를 받는다. 중기부는 3단계 평가를 통해 과제별로 3개팀을 선발할 계획이다.

중기부는 최종 선정된 스타트업에 최대 1억원의 사업화자금과 최대 20억원의 기술특례보증을 지원한다. 또한 최대 2년 동안 4억원을 지원하는 창업성장기술개발 사업의 전략형 과제나 최대 1년 동안 1억5000만원을 지원하는 디딤돌과제 신청시 우대할 계획이다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr