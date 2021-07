[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 41,200 전일대비 550 등락률 -1.32% 거래량 1,616,910 전일가 41,750 2021.07.29 15:19 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 2Q 매출 사상 최대…태양광 3분기 연속 적자[상보] 한화솔루션, OLED 소재 시장 진출…더블유오에스 600억원에 인수[속보] 한화솔루션 "OLED 시장 진출…더블유오에스 600억원에 인수" close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "폴레에틸렌 계열의 시황은 하반기 약세를 보일 것으로 예상한다"며 "경기 회복세가 이어지면 내년에는 시장이 충분히 공급을 흡수할 것으로 전망한다"고 29일 밝혔다.

이어 "폴레에틸렌 계열 시황에 영향을 미칠 변수는 크게 두 가지"라며 "신흥국의 백신 접종 속도가 더디면서 경기 회복 속도도 느려진다는 점, 해상 물류 차질로 지역별 수요와 공급 격차가 얼마나 빠르게 해소되느냐가 관건"이라고 강조했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr