[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 800 등락률 -1.92% 거래량 1,207,521 전일가 41,750 2021.07.29 14:22 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 한화솔루션 "3분기 한화큐셀 적자 축소 전망…웨이퍼·폴리실리콘 가격 하향 예상"[상보] 한화솔루션, 2Q 영업익 2211억…태양광 3분기 연속 적자[속보] 한화솔루션, 2Q 매출 2조7774억원…전년比 41.97% ↑ close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "첨단소재 부분의 영업이익이 자동차용 반도체 부족으로 69% 감소했다"며 "3분기에는 반도체 수급 이슈 개선, 신차 출시 효과로 생산량 회복에 따라 영업이익이 증가할 것으로 예상된다"고 29일 밝혔다.

