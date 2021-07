[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 6,936,643 전일가 79,200 2021.07.29 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성전자, “인도공장 코로나19 생산이슈 없다… 베트남은 7월 내 정상화”삼성전자, 목표가 상향! 언제 담아야 할까?2분기 실적 '맑음 맑음'…삼성그룹株 목표가 잇따라 상향 close 는 29일 올해 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "지난 분기 수요 강세에 대응해 메모리 출하량이 크게 늘면서 D램과 낸드 재고량이 상당히 낮은 수준"이라며 "하반기에도 견조한 강세를 유지할 것으로 보여 재고도 낮은 수준을 지속 유지할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

