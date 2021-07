'따상상상' 맥스트 3거래일 연속 상한가‥어떤 기업이길래?

[아시아경제 박소연 기자] 맥스트 맥스트 377030 | 코스닥 증권정보 현재가 65,900 전일대비 15,200 등락률 +29.98% 거래량 2,137,948 전일가 50,700 2021.07.29 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]'메타버스 관련주' 맥스트 3거래일 연속 상한가정부도 탄다! 메타버스계의 삼성전자! 말도 안 되는 ‘이 종목’[특징주]맥스트 상장 이튿날 또 상한가 '따상상' close 가 3거래일 연속 상한가다.

맥스트는 29일 오전 10시 19분 기준 코스닥 시장에서 전일보다 1만5200원(29.98%) 오른 6만5900원에 거래되고 있다.

앞서 맥스트는 코스닥 시장 상장 첫날인 27일 시초가가 공모가(1만5000원)의 2배 가격으로 형성된 뒤 주가는 상한가로 오르는 이른바 '따상'을 달성했다. 이튿날에도 가격제한폭까지 오르며 장 마감 기준 5만700원에 거래를 끝냈다.

'따상상'을 기록한 건 카카오게임즈 이후 처음이다.

지난 2010년 설립된 맥스트는 AR(증강현실) 분야에서 원천 기술을 확보한 기술 국산화에 집중한 AR 플랫폼 전문기업이다. 맥스트는 AR SDK 사업과 산업용 AR 솔루션 외에 메타버스 플랫폼 사업도 준비 중이다. 지난 5월 정부 주도 'XR(확장현실) 메타버스 프로젝트' 주관사로도 선정됐다.

최근 메타버스가 산업 전반의 화두로 떠오르며, 메타버스 대장주로 꼽히는 맥스트 상장에 대한 기대감은 청약부터 이어졌다.

맥스트의 일반투자자 대상 청약 경쟁률은 3382대 1로 균등 배정 제도 도입 이후 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 균등배정 물량을 제외한 비례 배정 경쟁률은 6762.75대 1에 달했다.

현재 맥스트의 사업영역은 ▶AR 개발 플랫폼 ▶산업용 AR 솔루션 ▶공간 기반 AR 콘텐츠 플랫폼 ▶AR 디바이스 솔루션 등으로 구분된다.

지난해 기준 사업 영역별 매출액 비중은 AR 개발 플랫폼 14.9%, AR 솔루션 85.1% 수준이다. 작년 17억원의 매출을 기록했던 회사는 오는 2023년까지 매출 174억원을 목표로 하고 있다.

대기업향 구축형 AR 솔루션의 경우 구축비와 라이선스가 복합된 수익모델로 구축 후에도 산업 특성에 맞는 디바이스, 자동차 모델, 사용자당 라이선스 비용을 받아 지속적인 수익 창출이 가능할 것이란 기대도 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr