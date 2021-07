상봉터미널 일대 복합개발…999가구 아파트 들어선다

[아시아경제 임온유 기자] 상봉시외버스터미널이 있는 서울 중랑구 상봉9구역이 복합개발된다.

서울시는 29일 상봉동 83-1에 대한 재정비촉진계획을 확정 및 고시했다. 대상지는 상봉재정비촉진지구 내 도시정비형 재개발구역으로 일반상업지역이다. 주거비율은 90%로 계획됐다. ‘주택 공급 확대’라는 서울시 정책기조를 반영하는 동시에 주변에 대규모 상업시설이 입지한 지역 특성을 고려한 것이다.

부지는 공동주택 999가구와 오피스텔 352실 등 주거시설과 시외버스터미널, 공공청사 등 비주거시설이 입지하며 복합개발된다. 공동주택 999가구 중 197가구는 공공임대주택으로서 소셜믹스 및 다양한 주거수요를 고려해 60㎡(전용면적) 이하 소형평형과 84㎡ 중형평으로 공급된다.

이번에 고시된 계획에 따라 대상지 남측에 상봉시외터미널이 재건축되면 기존의 노후한 터미널이 현대화된다. 또 공공청사의 경우 청년창업 및 청소년 문화시설로 조성돼 중랑구에서 운영할 예정이다.

김성보 서울시 주택정책실장은 “이번 결정으로 도심 내 주택공급 확대를 통해 서민 주거복지에 기여함은 물론 망우역 일대 교통인프라 여건과 도시환경이 개선돼 지역발전에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr