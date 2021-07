언더핀, 동대문패션타운 3만6000여 상점 글로벌쇼핑몰 구축 추진

제이콥퍼레이션과 글로벌 쇼핑몰 구축사업 협력 위한 MOU

[아시아경제 김철현 기자] 비디오 커머스 스타트업 언더핀은 동대문패션타운 관광특구협의회의 수권사업을 진행하고 있는 제이콥퍼레이션과 글로벌 쇼핑몰 구축사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 MOU를 통해 언더핀은 제이콥퍼레이션이 추진하는 신상24 패션플랫폼을 함께 개발·운영하기로 했다. 또 언더핀이 개발 중인 앱 'KEES(키스)'와 신상24의 연동을 통해 동대문 패션 도소매 시장과 국내·해외 구매자를 연결하는 글로벌 동대문 패션 쇼핑 플랫폼 구축도 추진된다. 인플루언서(쇼호스트, 모델, BJ 등)를 활용한 동대문 의류·패션 온라인 플랫폼 운영과 글로벌 판매 콘텐츠로의 확장도 모색하고 있다.

키스는 한류의 글로벌 위상이 점점 높아지고 있는 현황에서 세계인들이 'K-영상'을 즐기면서 한국어를 배우고 한국 상품을 구매할 수 있게 하는 'K-컬처 허브'를 지향하고 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr