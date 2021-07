신한금융, 신한플러스 스마트폰 요금제 4종 출시

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 카카오 계열의 가상이동통신망(MVNO) 사업자인 스테이지파이브와 제휴를 통해 신한플러스 요금제 4종을 출시했다고 29일 밝혔다.

신한플러스 요금제 4종은 신한플러스 5G 무제한, 신한플러스 LTE 무제한, 신한헤이영 LTE 완전자유, 신한헤이영 LTE 통화맘껏 요금제이다. 음성통화·문자 무제한을 기반으로 MZ세대인 신한헤이영 고객과 신한플러스 멤버십 고객을 대상으로 하며 신한금융 원신한 플랫폼인 신한플러스 내 신규 오픈한 모바일 플러스를 통해 가입할 수 있다.

고객들은 6개월간 최대 5000원 요금 할인을 통해 신한플러스 5G 무제한 요금을 월 3만2000원에 이용할 수 있다. 또한 요금제에 따라 최대 150GB 데이터 증정, 매월 1만 카카오 쇼핑 포인트 지급 등 다양한 혜택을 제공된다.

신한금융은 모바일플러스 오픈 및 요금제 출시를 기념해 가입 선착순 3000명에게 1만 마이신한포인트 및 라이언 무선 충전기를 제공하는 이벤트를 진행할 예정이다.

신한금융 관계자는 "모빌리티 산업과의 협업 등 그 동안 다양한 제휴 서비스를선보인 신한플러스가 이번 통신 분야와의 협업을 통해 고객에게 차별화된 혜택을 드릴 수 있게 됐다"며 "앞으로도 서비스를 확장해 나가겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr