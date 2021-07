파리바게뜨, ‘여름의 맛’ 2탄…빙그레 ‘비비빅’과 협업

[아시아경제 문혜원 기자]파리바게뜨가 ‘여름의 맛’ 2탄으로 빙그레와 협업해 ‘비비빅 시리즈’를 선보인다.

파리바게뜨는 ‘할매니얼(할매+밀레니얼)’ 트렌드의 대표 제품인 ‘비비빅’을 활용한 ‘비비빅 시리즈’ 3종을 한정 출시한다고 29일 밝혔다.

신제품은 전통 재료를 다양한 방법으로 즐길 수 있도록 케이크부터 음료까지 여러 카테고리의 디저트를 선보였으며, 비비빅 특유의 구수한 통단팥의 맛과 식감을 그대로 살린 것이 특징이다.

주요 제품은 오리지널 비비빅의 달달한 통팥크림과 부드럽고 고소한 비비빅 인절미를 반반씩 케이크로 즐길 수 있는 ‘비비빅 팥절미 케이크’, 비비빅 팥의 구수한 크림과 부드러운 케이크 시트가 조화로운 떠먹는 비비빅맛 케이크 스토리 ‘더스퀘어 비비빅’, 구수하고 달콤한 팥과 얼음을 블렌딩한 마시는 팥 아이스바 ‘비비빅 팥쉐이크’ 등이다.

비비빅은 1975년부터 통단팥 아이스바로 꾸준한 사랑을 받아왔으며, 최근 인절미, 흑임자 등 전통 원료를 활용한 제품 라인업을 선보이며 제2의 전성기를 이어가고 있다.

