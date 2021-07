신세계 강남점, 5개 층에 루이비통 대형 팝업 연다

여성·남성·액세서리 등 전 장르 신상품 공개…강남점 단독상품 마련

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점 강남점은 글로벌 럭셔리 브랜드 루이비통과 손잡고 의류, 가방, 주얼리, 향수 등 전 장르의 2021 가을·겨울 상품을 백화점 업계 최초로 소개한다고 29일 밝혔다.

신세계백화점 강남점은 "오는 30일부터 다음달 15일까지 5개층에 걸쳐 루이비통 팝업 스토어를 열고 올 가을·겨울 신상품을 선보인다"고 말했다.

1층 '더 스테이지(The Stage)'에서는 이탈리아를 대표하는 디자인 브랜드 포르나세티(Fornasetti)와 협업한 루이비통의 올해 신상품을 소개한다. 루이비통의 2021 가을·겨울 컬렉션 런웨이 장소였던 루브르박물관 분위기를 강남점 1층 팝업 공간에 그대로 재현해 방문객들에게 특별한 경험을 제공한다는 계획이다.

2층에서는 루이비통의 향수 컬렉션 '온 더 비치', 3층에서는 파인 주얼리 컬렉션 '스타 블라썸'을 선보인다. 4층은 슈즈 컬렉션, 6층은 남성 컬렉션과 템보러리 레지던시(Temporary Residency) 등을 공개한다. 총 5개의 색다른 팝업스토어에서 루이비통 전 장르의 제품들을 선보일 예정이다. 신세계백화점은 "3층 스타 블라썸 컬렉션과 4층 슈즈 컬렉션에서는 신세계에서만 만나볼 수 있는 단독 한정 상품도 있다"고 소개했다.

신세계백화점 강남점은 앞서 2019년 7월에도 5개 층에 걸쳐 루이비통의 가방, 의류, 주얼리, 향수 등 전 장르 신상품을 선보이는 대규모 팝업을 선보인 바 있다. 이어 지난해에는 샤넬, 루이비통 남성 등에서 글로벌 럭셔리 브랜드의 단독 상품을 소개했다.

글로벌 브랜드와 손잡은 팝업 행사는 강남점 전체 명품 매출 견인으로도 이어졌다는 설명이다. 지난해 샤넬, 보테가베네타, 루이비통 등 글로벌 럭셔리 브랜드와의 이색적인 팝업 행사를 바탕으로 지난해 상반기 명품 장르는 직전해 같은 기간 대비 23.1% 신장했다.

한편 루이비통 팝업과 더불어 강남점 1층도 새롭게 단장해 선보인다. 지난 27일 강남점 1층에 마련한 '아뜰리에 드 보떼(Atelier de Beaut?)'는 '세상에 없던 아름다움을 위한 작업실'이라는 의미로 럭셔리 화장품과 스카프·핸드백 등 100여개 브랜드를 체험할 수 있는 공간이다.

샤넬의 프리미엄 스킨 케어 매장과 화장품·패션 상품 모두를 경험할 수 있는 디올 부티크도 만날 수 있다. 샤넬·구찌·디올의 향수도 국내 최초·최대 규모로 선보인다.

임훈 신세계백화점 영업본부장(부사장)은 "신세계 강남점은 글로벌 럭셔리 브랜드들이 아시아 시장을 겨냥해 신상품을 가장 먼저 소개하는 무대로 자리잡았다"며 "성공적인 리뉴얼과 압도적인 콘텐츠로 대한민국을 대표하는 백화점의 위상을 이어나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr