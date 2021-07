한미약품 '비엘비정', 하루 한 알로 폭염 속 육체피로·체력저하 잡는다

벤포티아민 110㎎ 비롯 19종 영양성분 함유

한미약품 ‘비엘비정’이 지속되는 폭염 속 무기력에 빠진 이들에게 활력충전을 위한 아이템으로 각광받고 있다.

비엘비정은 육체피로 해소에 도움이 되는 고함량 활성형 벤포티아민 110㎎과 체내 에너지 합성에 도움을 주는 리보플라빈 100㎎, 탄수화물 대사에 도움을 주는 피리독신염산염 100㎎이 함유됐다. 또 이 제품에는 비타민C와 코엔자임Q10, 비타민D, 아연, 셀레늄 등 19종의 영양성분이 함유돼 균형있는 영양 공급에 도움을 준다.

복용 편의성도 높여 하루 한 알로 육체피로와 체력저하, 근육·관절·신경통 등을 관리할 수 있으며, 만 8세 이상이라면 누구나 복용이 가능하다.

한미약품 관계자는 “여름철 무더위에 지쳐 피로를 호소하는 현대인들이 늘고 있다”며 “비엘비정은 건강 관리에 도움을 줄 수 있는 필수 영양 성분을 하루 한 알로 균형감 있게 복용할 수 있는 맞춤 비타민”이라고 설명했다.

비엘비정은 처방전 없이 약국에서 구입할 수 있는 일반의약품이다. 헬스케어 제품 영업마케팅 전문회사 온라인팜을 통해 전국 약국에 유통된다.

