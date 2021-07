[아시아경제 이민지 기자] 지노믹트리 지노믹트리 228760 | 코스닥 증권정보 현재가 14,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 64,142 전일가 14,400 2021.07.28 14:50 장중(20분지연) 관련기사 지노믹트리, 50억 상당 옵토레인 지분 4.62% 취득 결정지노믹트리, 중국 대장암 조기진단 시장 진출…체액 기반 암진단 기술이전시너지IB투자, 지노믹트리 전환사채 30억원 투자 close 는 오리온홀딩스를 대상으로 운영자금 조달을 위해 50억원 규모로 제3자 배정 증자에 나선다고 28일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr