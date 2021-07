나카무라 미키에게 세트 점수 2-6 패배

장민희(22·인천대)가 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 개인전에서 탈락했다. 28일 오전 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 여자 개인전 32강에서 일본의 나카무라 미키에게 세트 점수 2-6(26-28 25-26 27-26 26-27)으로 졌다. 세트 점수 0-4에서 3세트를 가져오며 역전을 노렸으나 4세트에서 1점 차로 패했다.

장민희는 개인 예선 랭킹라운드를 2위로 통과했다. 64강에서 이집트의 아말 아담을 6-0(27-26 30-21 27-24)으로 제압해 기세를 이어가는 듯했으나 아쉽게 추가 메달 사냥에 실패했다. 장민희는 지난 25일 강채영(25·현대모비스), 안산(20·광주여대)과 함께 여자 양궁 단체전 금메달을 합작한 바 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr