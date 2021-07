MINI 코리아, 온라인 한정판 ‘MINI 피카딜리 에디션’ 공개

[아시아경제 이창환 기자] MINI 코리아가 오는 8월 2일 온라인 판매 채널 ‘MINI 샵 온라인’을 통해 ‘MINI 피카딜리 에디션(MINI Piccadilly Edition)’을 선보인다고 28일 밝혔다.

총 180대 한정으로 출시되는 이번 에디션의 명칭은 영국 런던 중심부에 위치한 ‘피카딜리’ 지역에서 착안했다. 피카딜리는 많은 사람들이 사랑하고 즐겨 찾는 런던의 상징적인 명소이다.

MINI 피카딜리 에디션은 1986년 출시된 피카딜리 에디션을 현대적으로 재해석해 클래식한 분위기와 모던한 감성이 공존하는 모델로 제작됐다.

MINI 피카딜리 에디션의 외관 디자인은 넓고 곧은 피카딜리 거리의 모습을 반영했다. 곧은 직선으로 완성된 보닛 스트라이프와 숄더 라인은 깔끔하고 모던한 분위기를 자아낸다.

차량 후면과 사이드 스커틀에는 에디션 이름이 1986년에 사용됐던 클래식한 폰트로 각인되어 특별함을 더한다. ‘에니그매틱 블랙’과 ‘브리티시 레이싱 그린’ 외장 색상은 멜팅 실버 루프 색상과 조합으로 클래식한 이미지를 연출하며, 동시에 최신 휠과 옵션 등을 탑재해 현대적인 모습을 강조한다.

실내는 체스터 몰트 브라운 가죽 시트를 적용해 고급스러움을 극대화했다. 또한 도어실에 에디션 이름을 새겨 한정판 모델의 개성을 강조했다.

MINI 피카딜리 에디션은 3-도어 쿠퍼 및 쿠퍼 S, 5-도어 쿠퍼 S 모델이 각각 40대씩, 5-도어 쿠퍼 모델이 60대씩 총 180대로 한정 판매된다.

가격은 MINI 3-도어 쿠퍼 4020만원, MINI 3-도어 쿠퍼 S 4500만원, MINI 5-도어 쿠퍼 4120만원, MINI 5-도어 쿠퍼 S가 4600만원이다. (전 모델 부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 가격)

