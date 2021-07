위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 59,500 전일대비 1,300 등락률 -2.14% 거래량 204,035 전일가 60,800 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일위메이드, 호연아트펀드1호 투자조합에 500억 출자 close 는 라스티노 투자조합에 300억원 현금출자를 결정했다고 27일 공시했다. 취득 후 지분비율은 60%다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr