불볕더위 식혀주는 워터스크린

찜통더위가 기승을 부리고 있는 27일 서울 서초구 예술의전당 인근 아쿠아아트 육교에서 워터스크린이 가동되고 있다. 기상청은 당분간 35도 안팎의 더위가 이어지다 주말 전국에 비가 내릴 것으로 예상했다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr