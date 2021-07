세계랭킹 42위 마르케타 본드로우쇼바에게 0-2로 져

2020 도쿄올림픽 개회식에서 마지막 성화를 점화했던 오사카 나오미(일본)가 테니스 여자 단식 8강 진출에 실패했다. 27일 일본 도쿄의 아리아케 테니스 파크에서 열린 3회전에서 세계랭킹 42위의 마르케타 본드로우쇼바(체코)에게 0-2(1-6 4-6)로 졌다.

오사카는 세계랭킹 2위의 테니스 스타다. 2018년과 2020년 US오픈, 2019년과 올해 호주오픈 등 메이저 대회 단식에서 네 차례 정상에 올랐다. 이번 대회 강력한 금메달 후보로 거론됐으나 일찌감치 짐을 싸게 됐다.

이번 대회 여자 단식은 이변이 속출하고 있다. 세계랭킹 1위 애슐리 바티(호주)가 1회전에서 패했고, 아리나 사발렌카(3위·벨라루스)·이가 시비옹테크(8위·폴란드)·페트라 크비토바(13위·체코) 등 상위 랭커들도 줄줄이 탈락했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr