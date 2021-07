송영길 “남북 통신선 전면 복원, 격하게 환영…대화 물꼬 터야”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 27일 남북 통신연락선 복원을 두고 “격하게 환영한다”고 밝혔다.

송 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 “남북간 통신선이 전면 복원됐다. 가뭄 깊은 대지에 소나기 소리처럼 시원한 소식”이라며 이같이 말했다.

그는 “아침에 한국전쟁 정전협정문을 다시 읽었다. 곧 평화협정으로 갈 것 같은 임시협정문이라는 걸 금방 알 수 있다”면서 “그러나 68년 동안 이 조항의 단 한 글자도 바꾸지 못했다”고 했다.

이어 “노력은 하였으되 진척은 없었다. 긴 한숨으로도 답답함을 풀 길이 없다”며 “아직도 법률적으로 전쟁 중이라는 이 부끄러운 상황을 지금도 천형처럼 짊어지고 있는 우리들의 무능이 가슴을 두드린다”고 밝혔다.

송 대표는 “당장 꽉 막힌 대화의 통로를 열어야 한다. 만약의 긴급상황에 대비해 목소리라도 오갈 수 있어야 한다”며 “남북간 통신선의 전면적인 복원을 시작으로 북한과 직접 대화의 물꼬를 트는 일이 우선”이라고 강조했다.

그러면서 “내년에 맞이할 정전협정을 지금처럼 답답한 심정으로 맞이하는 일만큼은 없도록 해야겠다”며 “다시 시작이다”라고 덧붙였다.

